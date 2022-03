Mardi 5 avril - JOE COCKER LIVE (1990)

On écoute ce mardi Joe Cocker au Memorial Auditorium à Lowell dans le Massachusetts le 5 octobre 1989 pour ce live où l’artiste joue ses plus grands classiques comme sa version de "With a little Help From my Friends", "You Can Leave Your Hat on", "Shelter Me", "You are so Beautiful", etc.