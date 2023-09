Tempo : Fanny Gillard en direct des Villages "RTBF Experiences"

Fanny Gillard vous donne rendez-vous à travers les grandes villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles aux Villages "RTBF Expériences" !

Dans le cadre de l'opération 70 ans Ensemble de la RTBF, l'émission Tempo prend ses quartiers dans plusieurs villes ces prochaines semaines entre 10h et midi.

Notre animatrice vous fixe rendez-vous aux dates suivantes :

MONS : 28 et 29/09

et 29/09 LIEGE : 06/10

NAMUR : 13/10

CHARLEROI : 20/10

BRUXELLES : 27/10

Village RTBF expériences

Plongez au cœur d'expériences immersives en venant découvrir nos villages expériences RTBF : exposition interactive, avatars, hologrammes, décors à 360°, rencontres et dédicaces avec les animateurs de la RTBF. Une expérience riche et forte à découvrir en famille et entre amis ! Ouvert à tous. Ouvert à tous de 10h à 18h (jusque 20h le vendredi et le samedi).

Retrouvez toutes les activités autour des 70 ans Ensemble de la RTBF ici.