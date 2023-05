Temploux : vols à répétition à la boulangerie Vranckx

Pourtant depuis le premier vol, les lieux ont été protégés par des verrous de porte et par un système d'alarme en connection avec la police notamment.

Les pertes sont importantes. L'assurance ne remboursera pas le montant des vols. Ils viennent s'ajouter aux factures astronomiques d'énergie, à l'augmentation des matières premières et des salaires du personnel.

Ces vols sont un traumatisme répété pour le boulanger et sa famille. Pour Patrick Vranckx, trop c'est trop ! "Là, on est vraiment au point de dire "On va arrêter", c'est fort probable qu'on va vendre la boulangerie. Tout le fruit de notre travail est gâché par des personnes qui, même si elles viennent à se faire prendre, ils ont une tape sur les doigts. Donc, eux, ils jouent, ils gagnent et s'ils perdent, ils ont une tape sur les doigts. Nous, c'est la santé de notre entreprise, de notre bien-être et de notre famille. A un moment donné, il faut faire les bons choix".

Après 12 ans de présence à Temploux, la boulangerie Vranckx vit peut-être ses derniers mois d'activité.