Temploux : ouverture du "Foot Christmas Village", la version hivernale de la fan zone

Mais les organisateurs ont tout de même misé gros sur cet événement. "C’est sûr que c’est un projet onéreux, qu’il aurait été compliqué de voir sortir de terre sans le soutien de certains sponsors", reconnaît notre interlocuteur. L’accès sera gratuit et le hall sera chauffé. "Mais on va gérer notre consommation d’énergie en bon père de famille", rassure-t-il. Ils comptent évidemment sur les matchs des Diables pour doper la fréquentation. Plusieurs centaines de spectateurs sont attendus. Certains supporters sont déjà venus tâter l’ambiance, avant la diffusion du match d’ouverture. Une ambiance hivernale, inhabituelle pour une Coupe du monde. "Il fallait trouver un plan B et cette fan zone en est un", commente un père de famille. Un autre fan attend de voir la prestation de l’équipe nationale : "ça va dépendre de comment ça se passe sur le terrain. Soit on est contents et plus enclins à faire l’ambiance, soit on est déçus et on rentre plus tôt à la maison", confie-t-il.