Temple Studios : un nouveau lieu pour répéter, se rencontrer et faire du bon son à Mons

Sa rencontre avec Emmanuel Quertinmont, ingénieur acoustique, a été décisive dans la concrétisation du projet : "Au début, il me donnait des petits conseils et puis on s’est associé. On a aménagé les lieux avec des matériaux durables et locaux, comme des panneaux d’isolation herbe-chanvre ou des enduits en argile de Bruxelles…"

Des rencontres entre les artistes

Le carnet de réservation du Temple Studios se remplit petit à petit. Et l’objectif, c’est d’en faire un lieu de vie et de partage au cœur de la scène musicale régionale. "Les gens qui viennent ici se connectent et s’influencent. Des musiciens issus de l’industrie rap commencent à faire des prod plus rock. J’ai même vu un guitariste classique, qui vient ici pour s’entraîner, faire des boucles, des samples pour des producteurs qui font de la musique électro."

L’étage promet de nouveaux espaces de rencontre et même un logement pour des artistes en résidence. Et si la sauce prend à Flénu, la formule Temple Studios pourrait se dupliquer dans d’autres villes…