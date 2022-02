Tempêtes en Belgique : Pascal Mormal (IRM) et Marc Gilbert (pompiers) analysent ces trois jours de rafales

Marc Gilbert est le colonel des pompiers de la zone Val de Sambre. Quand on voit les dégâts et le nombre d’interventions ces derniers jours, ça veut dire qu’on n’est pas préparé à ce type de vents chez nous ? "C’est peut-être un peu paradoxal par rapport à ce que je viens d’entendre de la personne précédente, mais je constate que les tempêtes que nous connaissons sont de plus en plus fréquentes et de plus en plus intenses. Et je crois que c’est relativement important parce que nous sommes énormément sollicités dans ce genre de mission, puisque c’est une des missions parmi tant d’autres que la zone de secours prévoit, et nous en avons de plus en plus" explique Marc Gilbert.

Nous avons des tempêtes de plus en plus violentes, plus intenses

Celui-ci constate des vents de plus en plus violents : "En réalité, depuis maintenant deux ou trois ans, que nous avons de plus en plus de tempêtes et des tempêtes de plus en plus violentes, plus intenses que ce que nous connaissions avant, puisque j’ai connu ça depuis des années maintenant. Effectivement, dans les années 70-80, nous avons connu cela aussi, mais beaucoup moins fort que maintenant. Maintenant, c’est beaucoup plus régulier et il n’y a plus de saisons ni rien. Ça nous pose donc un petit problème et il est vrai qu’on n’est pas toujours préparé, que les gens ne sont pas toujours préparés à faire face à ce genre de tempête. Nous le remarquons vu les dégâts que nous voyons au niveau de la population. Il y a énormément de dégâts et les gens ne sont pas totalement préparés pour faire face à cela.