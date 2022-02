Tempêtes en Belgique : les arbres face à Eunice et Franklin

Il y a différents facteurs qui interviennent dans la chute des arbres lors de tempêtes.

Et tout d’abord, l’état de santé général de l’arbre. Un arbre attaqué par des champignons ou un parasite comme le scolyte, par exemple, tombera plus facilement qu’un arbre sain car il est fragilisé dans sa structure.

L’enracinement et la présence d’eau jouent également un rôle important.

En effet, si l’enracinement n’est pas très profond, l’accrochage est moins important et l’arbre va vaciller plus facilement. C’est notamment pour cela que les conifères tombent plus vite que les feuillus, leur système racinaire est moins profond.

Et ce phénomène peut être accentué si, comme c’est le cas en ce moment, le sol est détrempé par les pluies. Un sol sablonneux offre également moins de stabilité. Et une autre conséquence de pluies abondantes, pour les résineux, c’est que leur cime se charge en eau, il y a donc un poids plus important au sommet, ce qui augmente l’effet levier et le risque de chute.