« Tempête », un drame passionnant dans l’univers de l’équitation à aller en salles en famille

Réalisateur qui aime murmurer à l’oreille des chevaux, Christian Duguay signe, neuf ans après Jappeloup avec Guillaume Canet, un nouveau long métrage situant son action dans un milieu qu’il connaît bien : celui des compétitions hippiques. Adapté d’un roman pour la jeunesse, le film se structure autour d’une famille bien décidée à rester soudée, contre vents et marées.

Chez Christian Duguay, en effet, les personnages, capables d’une grande résilience, se construisent à travers les épreuves difficiles qu’ils sont amenés à traverser. Devant sa caméra, la vie est un parcours d’obstacles.

Emmené par de formidables comédiens, " Tempête " sent bon l’amour de la nature et des animaux le film offrant de superbes paysages et des courses à couper le souffle.

À voir dès l’âge de 8 ans, un divertissement familial d’une grande puissance émotionnelle !