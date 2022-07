Tempête tropicale Bonnie : trois morts et des dégâts au Salvador et au Nicaragua

La tempête tropicale Bonnie, qui se déplaçait dimanche sur la côte Pacifique de l'Amérique centrale et du Mexique, où elle pourrait se renforcer en ouragan, a fait trois morts et des dégâts matériels au Salvador et au Nicaragua.

La victime décédée au Salvador est une jeune femme de 24 ans, selon les secours. Au Nicaragua, un homme de 40 ans est mort samedi emporté par les eaux alors qu'il tentait de traverser une rivière.

Et un autre homme, âgé de 38 ans, est mort en portant secours aux passagers d'un bus dans lequel il se trouvait et dont le chauffeur a tenté de traverser une autre rivière, selon l'armée.