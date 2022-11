Tempête tropicale aux Philippines : le bilan grimpe à 141 morts

Le bilan humain de la tempête tropicale Nalgae, qui a frappé les Philippines le week-end dernier, atteint désormais les 141 morts, ont annoncé les autorités mercredi. Le président philippin, Ferdinand Marcos Jr, a déclaré l'état de calamité pour 23 provinces, dans l'objectif d'accélérer leur réhabilitation, après des inondations et des glissements de terrain meurtriers.

Tous les départements d'État doivent désormais concentrer leurs efforts sur ces provinces et augmenter leur appui. Cette décision permet en outre au gouvernement de contrôler le prix des biens de première nécessité et de débloquer des fonds additionnels pour des mesures d'urgence et de reconstruction.

Plus de 3,1 millions de personnes touchées

Au total, plus de 3,1 millions de personnes ont été directement touchées par la tempête Nalgae qui a entraîné de fortes pluies et des vents forts le weekend dernier, a précisé l'Agence nationale dédiée aux désastres. Près de 900.000 personnes ont été contraintes de fuir leur zone d'habitation en raison d'inondations et de glissements de terrain.

La plupart des décès sont survenus dans la province de Maguindanao, située dans le sud du pays.