Tempête : perturbations possibles sur les routes, les rails et dans les airs

Vu la tempête annoncée cet après-midi, des perturbations sur le trafic en général sont possibles. On fait le point ensemble et en détails.

Avant toute chose, il est intéressant de rappeler quelques conseils préventifs:

• Restez à l'intérieur (si possible)

• Ranger tous les objets susceptibles d’être emportés par le vent et fermer les fenêtres, les volets et les portes

• Consultez les bulletins météo, les avertissements et les avis

• Mettez votre voiture ou votre vélo dans un endroit sécurisé: pas sous un arbre.

Sur la route: