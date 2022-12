Tempête hivernale aux Etats-Unis : plus de 70% des Américains touchés

Vendredi matin, le site spécialisé Flightaware comptait plus de 3290 vols annulés aux Etats-Unis, les aéroports les plus touchés étant ceux de Seattle (nord-ouest), New York, Detroit, Chicago (nord) et Denver (centre).

Jeudi, environ 10% des vols avaient été annulés, a indiqué le ministre des Transports Pete Buttigieg vendredi matin sur MSNBC. "Plusieurs des plus grands hubs aériens sont affectés", a-t-il ajouté.

"S’il vous plaît, prenez cette tempête extrêmement au sérieux", avait exhorté jeudi le président Joe Biden. "J’encourage tout le monde […] à écouter les mises en garde au niveau local", a-t-il ajouté. "C’est sérieux".

Dans l’Oklahoma frappé par la tempête jeudi, deux personnes sont mortes sur la route. Au total, environ 112 millions de personnes doivent rouler au moins 80 kilomètres entre le 23 décembre et le 2 janvier, selon l’Association américaine des automobilistes (AAA).