Tempête Franklin: une toiture envolée à Bas-Oha, parcs et cimetières liégeois à nouveau fermés

En province de Liège, la tempête Franklin a été moins violente qu'à la mer, mais les pompiers ont tout de même été fort sollicités.

C'est le cas en région huttoise. Sur le coup de minuit, les pompiers sont notamment intervenus à Bas-Oha, sur la commune de Wanze, où la toiture d'une maison s'est totalement envolée sous la force du vent. La famille qui occupait l'habitation est fort heureusement saine et sauve et a pu être relogée.

En région liégeoise et en région verviétoise, les pompiers ont essentiellement été appelés pour des branchages à tronçonner et à évacuer et pour des tuiles envolées.

Au total, au cours des dernières heures, les pompiers ont ainsi réalisé une cinquantaine d'interventions aux quatre coins de la province. Le numéro d'appel 1722 reste bien sûr activé pour toutes les interventions non urgentes.

Autre conséquence de ces vents violents, les parcs et les cimetières liégeois sont à nouveau fermés. Décision prise dimanche après-midi par les autorités communales et la police de Liège, pour éviter tout risque lié à ces rafales de vents. Parcs et cimetières de la ville de Liège seront accessibles dès demain matin.