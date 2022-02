Tempête Franklin : Infrabel s'attend à une heure de pointe sans encombres sur le rail

La circulation peut être ralentie à ce titre à Tournai en raison de pans de toitures sur les voies. Elle est en outre interrompue entre Puurs et Boom en province d'Anvers, en raison du haut niveau d'eau d'une rivière locale. Les trains à grande vitesse entre Anvers et les Pays-Bas sont aussi détournés via la ligne ferroviaire classique à la demande des Pays-Bas.

Infrabel précise encore que ses équipes sont prêtes à agir rapidement en cas d'éventuels problèmes posés par la tempête.