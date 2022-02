Tempête Eunice: une grue-tour s'effondre sur l'hôpital de Tournai, une personne blessée

Une grue-tour est tombée ce vendredi peu avant 16h sur le service de gériatrie de l'hôpital de Tournai (CHwapi), a confirmé le bourgmestre de la ville, Paul-Olivier Delannois (PS).

Vraisemblablement déstabilisée par le vent, cette grue, installée sur le chantier de construction du nouvel hôpital de Tournai, est tombée sur les étages supérieurs d'un nouveau bâtiment abritant l'un des services de gériatrie de l'hôpital.

"Le plan d’urgence hospitalier médical a directement été déclenché" a indiqué l'hôpital dans un communiqué, "Tout le bâtiment - patients, collaborateurs et enfants compris - a été évacué au sein même de l’hôpital ou vers des institutions hospitalières voisines (Mouscron, Ath et Baudour). Les familles des patients et les parents des enfants concernés ont été prévenus (...) Les patients sont stabilisés et sous surveillance médicale".

Le grutier est blessé

Le personnel et les patients sont indemnes et ont tous été évacués vers une autre aile de l'hôpital. Seul le grutier a été blessé et a dû être désincarcéré par les services de secours. Il était conscient lors de sa prise en charge par les ambulanciers.

Les dégâts sont importants

Au niveau des dégâts structurels, le communiqué précise encore que "le cinquième étage est partiellement démoli, il abritait des locaux techniques. Le 4ème étage est inutilisable à 100%, tandis que le 3ème étage est gravement touché. Les deux services abritaient des unités de Gériatrie. La crèche les CHwa’ptis n’a pas été impactée. Le quartier a été évacué par précaution puisque quatre grues sont encore sur le chantier, toutefois aucune menace n’a été signalée à ce niveau".