Tempête Eunice : un homme renforce son cabanon lorsque soudain ?

Cela n’était évidemment pas la meilleure des idées de monter sur le toit de son abri de jardin durant les forts vents que nous avons connus ces derniers temps.

C’est pourtant la mauvaise idée que cet homme a eue en voulant défier les lois de la nature. Des images impressionnantes que nous propose Hugues Hamelynck dans le post du jour du 6/8.

Un homme voit la tempête arrivée et s’inquiète des dégâts qui pourraient être occasionnés s’il n’intervient pas en urgence et se précipite donc dehors. Il monte sur le toit de son chalet pour le renforcer avec des poids afin qu’il reste bien en place et qu’il ne pleuve pas à l’intérieur. Lorsque soudain il est lui-même emporté par la tempête Eunice au moment de l’intervention. Un coup de rafale qui emportera l’homme avec son toit tel Aladin sur son tapis volant et cela a bien failli mal tourner !

Heureusement, tout s’est très bien terminé et l’intervention n’a pas causé de blessé.

Conseil de prudence : Evitez à tout prix ces gestes en cas de fortes rafales de vent, ne sortez qu’en cas de réel nécessité.

