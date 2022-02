Tempête Eunice : près de 10.000 appels enregistrés en Flandre orientale

Les services de secours de Flandre orientale ont reçu vendredi et samedi près de 10.000 appels liés à la tempête Eunice, selon les chiffres communiqués par la zone de secours. Dans la zone Centre, qui rassemble 18 communes autour de Gand, plus de 3000 appels ont été comptabilisés jusqu’à samedi midi. Dans la zone Est, la zone de secours a compté près de 1100 appels dans la zone Est et plus de 1500 dans la zone Sud-Est.

Dans la zone de service d’urgence du pays de Waes, le compteur avait déjà atteint plus de 1100 appels vendredi soir peu avant minuit. Pour les pompiers des Ardennes flamandes, ils étaient déjà à 850 appels vers 21h30. Il n’y a pas encore de chiffres pour la zone d’urgence du Meetjesland, la plus petite zone de Flandre orientale située entre Gand et Bruges.

Tous les pompiers resteront mobilisés toute la journée et le nombre total d’appels en Flandre orientale approchera les 10.000 appels, soit le plus grand nombre d’appels concernant une tempête depuis la réforme des zones de secours en 2015.

Trois appels sur quatre sont arrivés sous format numérique. "C’est bien, car avec un tel afflux, le numéro d’urgence 112 doit rester libre pour les interventions vraiment urgentes", ont rapporté les pompiers.