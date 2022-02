Tempête Eunice : les trains ne rouleront plus vendredi dès 14h00 aux Pays-Bas

Les compagnies ferroviaires néerlandaises NS et ProRail limiteront vendredi matin leur offre de trains et dès 14h00 le trafic sera à l'arrêt en raison de la tempête Eunice. Il n'y aura donc ni trafic national ni international à partir de 14h00 afin de garantir "la sécurité des passagers et du personnel".

Les vents forts pourraient avoir de lourdes conséquences sur le trafic ferroviaire.

Le KNMI, le pendant néerlandais de l'IRM, a décrété un code orange dès vendredi midi en raison de cette tempête.