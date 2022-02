Tempête Eunice : les Pays-bas passent en code rouge

L’Institut royal néerlandais de météorologie (KNMI) a annoncé un code rouge pour une partie des Pays-Bas en raison de la tempête Eunice.

L’alerte météo s’applique aux provinces de Zeeland, South Holland, North Holland, Friesland, Flevoland, la région IJsselmeer et la zone Wadden. Les zones couvertes par le code rouge seront touchées par de très fortes rafales de vent de 100 à 120 kilomètres par heure vendredi après-midi et en soirée, et jusqu’à 130 kilomètres par heure sur la côte. Le code rouge s’applique à partir de 14 heures. Le code orange sera appliqué dans le reste du pays, à l’exception de la province du Limbourg, où le code jaune sera appliqué en raison de fortes rafales de vent de 75 à 90 kilomètres par heure. KNMI prévient qu’il pourrait y avoir des dommages considérables et des situations très dangereuses causés par la chute d’arbres et d’objets volants. Le code rouge ne sera pas émis dans notre pays.