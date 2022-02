Tempête Eunice : les images les plus impressionnantes

Sur l'île de Wight, un record a été atteint, selon le Met Office : on y a observé la rafale de vent la plus forte jamais observée en Angleterre: 196,34 km/heure! C'est encore plus que ce qui est prévu en Belgique.

Des scènes tout aussi impressionnantes sont celles que vous nous montrons ci-dessous: elles ont été photographiées au pays de Galles : ici, tous les bus et les tram sont à l'arrêt. Ce camion a été renversée par le vent sur une autoroute dans le sud du Pays de Galles.