Tempête Eunice : Infrabel présente ses excuses

Cette décision tardive, annoncée vendredi vers 11 heures, avait suscité de nombreuses critiques dans le monde politique. Ce vendredi à la mi journée, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) avait réprimandé le PDG d'Infrabel Benoît Gilson pour la décision tardive. La société se dit consciente que "cette décision tardive a mis la pression sur les opérateurs ferroviaires et a peut-être causé des désagréments aux clients des chemins de fer". Infrabel travaille avec les opérateurs pour s'assurer que le trafic revienne à la normale dès que possible et que les clients du rail soient bien traités dans cette situation.