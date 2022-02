Tempête Eunice : des mesures de sécurité sont prises sur les chantiers

Des vents importants sont annoncés à partir de cet après-midi : jusqu’à 150 km/h à la côte, jusqu’à 120 ou 130 km/h dans les terres. Dès lors, les responsables de chantiers prennent des mesures de sécurisation de leurs installations. C’est le cas notamment pour les grues.

" Déjà, il s’agit d’arrêter les grues dès qu’on a un vent qui dépasse 70 km/h. On les met alors dans une position neutre, de sorte qu’elles ne subissent pas la force et l’intensité que les vents pourraient amener. Quand on débloque une giration sur une grue, le vent les porte naturellement à se mettre dans une position neutre, sans force de vent, un peu comme un drapeau : si vous le laissez au vent, il s’oriente de manière à prendre le moins de force sur lui ", détaille Hervé Rondal, directeur qualité-sécurité-environnement de l’entreprise Duchêne, société qui compte actuellement une trentaine de chantiers en Wallonie et dont une trentaine de grues sont concernées par ces mesures.

Sur ces chantiers, les matériaux et les échafaudages de façade sont aussi concernés par des mesures de sécurité liées au vent : " Tous les matériaux légers qui sont laissés à tout vent, un peu comme des meubles de jardin chez soi, peuvent se déplacer. Il faut donc qu’on arrive à les mettre en sécurité, donc soit les lester, soit les ancrer, soit les rentrer quand on sait les déplacer parce qu’ils ne sont pas trop gros. Ce sont des mesures qu’on rappelle systématiquement quand une météo un peu capricieuse comme on nous en annonce pour aujourd’hui se présente à nous ", précise-t-il.

" Les échafaudages sont aussi sensibles au vent, notamment quand ils sont bâchés pour permettre de travailler à l’abri des intempéries. Là, c’est une force du vent qui est beaucoup plus importante et qui vient se mettre sur l’équipement et qui peut amener à le renverser, à le décrocher. Là aussi, ce sont des mesures de vérification à faire absolument dans des conditions comme aujourd’hui ".