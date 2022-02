"Notre équipe continue de suivre de près la situation et surveille en permanence les conditions météorologiques dans toutes les villes où nous opérons", poursuit le porte-parole.

Des rafales de 130 km/h sont attendues vendredi après-midi au littoral, jusqu'à 120 km/h sur l'ouest et le nord-ouest, et entre 80 et 100 km/h ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Le vent de sud-ouest sera tempétueux (8 Beaufort) sur l'ouest du pays et très fort (7 Beaufort) dans les terres.