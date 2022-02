Tempête Eunice : Brussels Airport n'attend pas d'impact important mais reste vigilant

Brussels Airport suit de près les prévisions météorologiques, alors que la tempête Eunice est attendue en Belgique vendredi après-midi. Des procédures sont prévues en fonction de l'intensité de la tempête.

"Nous suivons, avec nos partenaires, la situation via les prévisions météorologiques et les informations dont nous disposons grâce au gestionnaire du trafic aérien Skeyes", a indiqué la porte-parole de l'aéroport, Ihsane Chioua Lekhli. "Pour l'instant, on ne s'attend pas à un impact important mais nous surveillons les évolutions."