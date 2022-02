Tempête Eunice à Asse : le clocher de l'église menace de s'effondrer, le centre-ville fermé

Le centre de la commune d'Asse (Brabant flamand) a été fermé à la circulation vendredi après-midi car le clocher d'une église menace de s'effondrer en raison des vents violents, ont indiqué les pompiers.

La phase communale du plan catastrophe a été enclenchée.

"Un morceau de la tour de l'église Sint-Martin s'est écroulé en raison du temps orageux et un deuxième morceau menace de faire de même", a déclaré Fred Scrayen, porte-parole de la police. "Le centre d'Asse est donc fermé à la circulation et il est conseillé à chacun d'éviter la zone. Le trafic en provenance et à destination de Ternat est dévié via Nieuwstraat, Bloklaan et Boekfos."

Les morceaux de clocher qui sont tombés n'ont apparemment pas fait de victimes, selon les pompiers.