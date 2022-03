Tempête de neige et soutien à l’Ukraine : Que s’est-il passé au défilé Balenciaga ?

Dimanche, Balenciaga présentait sa collection Automne-Hiver 2022/23 au Parc des Exposition à Paris.

Looks hybrides, upcycling, innovation mais surtout beaucoup de neige artificielle et de références à l’Ukraine étaient au programme.

C’est un événement qui fait partie des immanquables de la Fashion week : Le défilé Balenciaga. Cette fois il commençait par la lecture d’un poème Ukrainien par Demna, le directeur créatif. Il faut dire qu’entre le réchauffement climatique qui s’emballe et la situation dramatique en Ukraine, les temps sont troublés et la mode peut parfois sembler superflue, secondaire.

" La Fashion Week ressemble à une sorte d’absurdité. J’ai pensé pendant un moment à annuler le défilé sur lequel moi et mon équipe avons travaillé si dur et que nous attendions tous avec impatience. Mais j’ai ensuite réalisé que cela signifierait céder, s’abandonner au mal qui m’a déjà tant fait souffrir pendant près de 30 ans. J’ai décidé que je ne pouvais plus sacrifier des parties de moi à cette guerre d’ego insensée et sans cœur. "

Le mal qui fait souffrir Demna, c’est bel et bien des souvenirs, des traumatismes que la guerre en Ukraine réveille. Deux ans après la chute du mur de Berlin, une guerre civile éclate en Géorgie, son pays d’origine. Assez naturellement, le défilé de Balenciaga a donc pris une nouvelle tournure : Deux silhouettes aux couleurs de l’Ukraine sont venues clôturer l’événement.