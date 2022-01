Tempête de neige en Grèce: des centaines d'automobilistes bloqués sur le périphérique d'Athènes

Des centaines d'automobilistes restaient bloqués dans leurs véhicules depuis plusieurs heures lundi après-midi sur le périphérique d'Athènes, à la suite d'une forte tempête de neige, selon des images diffusées par les médias.

"La situation est très difficile en Attique (région d'Athènes), le plus grand problème se situe sur le périphérique Attiki Odos" qui relie l'est à l'ouest de la capitale, a indiqué Christos Stylianides, ministre de la Protection civile et du Changement climatique.

Lors d'une allocution télévisée aux côtés du préfet d'Attique Giorgos Patoulis et des responsables de la police et des météorologues, le ministre "s'est excusé" pour les énormes embouteillages, soulignant que la situation météorologique était du "jamais-vu".

Il a imputé "la responsabilité" de cet embouteillage à la société de gestion du périphérique qui "n'a pas réussi à laisser ouvert cet axe très fréquenté".

Alors que le mercure a atteint 0°, de nombreux automobilistes furieux appelaient les stations de radios pour protester, tandis que d'autres abandonnaient leurs voitures.