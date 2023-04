Tempête de glace au Canada : deux morts, importants dégâts matériels, des images impressionnantes

Deux personnes sont décédées et près d’un million de personnes se trouvaient toujours sans électricité jeudi soir après le passage d’une tempête de glace dans l’est du Canada, qui a occasionné de nombreux dégâts matériels notamment à Montréal.

La tempête a touché le Québec et l’Ontario, les deux provinces les plus peuplées du Canada. Il s’agit de la plus grosse panne sur le réseau électrique du Québec depuis la crise du verglas de 1998, qui avait plongé la province dans le chaos pendant plusieurs semaines.

Deux décès ont été recensés par les autorités : un résident de l’est de l’Ontario tué par la chute d’un arbre mercredi, et un sexagénaire au Québec mortellement blessé par une branche en tentant de déblayer son jardin jeudi.