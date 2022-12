Températures glaciales : le Belge adapte ses achats

Ces derniers jours, la vente de pneus hiver a augmenté. "Quand il commence vraiment à refroidir comme maintenant, là, c'est vraiment l'explosion et on travaille à plein rendement, en flux tendu ", observe Arnaud, responsable d'atelier chez Centrale Pneu Pierson. Le délai d'attente sera donc plus long.

Petit conseil, n'attendez pas le dernier moment pour chausser les pneus hiver. L'installation est possible dès le mois d'octobre. Comptez, tout de même, un minimum de 320 euros pour 4 pneus (placement compris).