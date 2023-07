Température record en Méditerranée : "Cette hausse n'est pas réversible, on peut juste faire en sorte que ça arrête de s'emballer"

" La température de la Méditerranée augmente comme dans tous les océans du monde. Elle augmente depuis une vingtaine d’années. En moyenne, la température de la Méditerranée augmente de 0,04 degré par an. Ça peut paraître extrêmement faible, sauf que récemment, ça a augmenté de plus en plus.

Plus on se rapproche de la période actuelle, plus les hausses sont fortes. C’est particulièrement vrai pour la période estivale : ça augmente davantage en été et ça allonge la période estivale. Un autre fait marquant c’est que le nombre de jours durant laquelle la température de l’eau dépasse 28° en mer Méditerranée a pratiquement doublé. "