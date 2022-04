Témoigner pour survivre : rencontre entre des élèves du Hainaut et la survivante de la Shoah Lili Leignel

Le 27 octobre 1943, dans un petit immeuble en briques situé boulevard d’Armentières, à Roubaix dans le nord de la France, le calme règne. C’est là que vivent les Keller-Rosenberg, une famille juive française. "Dans ma famille, nous étions 5. Il y avait Charlotte, ma maman et Joseph, mon papa. Et puis, il y avait 3 enfants. Le plus petit, Albert (3 ans), le cadet Robert (10 ans) et moi, Lili (11 ans). Je n’oublierai jamais cette nuit-là. Nous nous étions couchés avec le sourire, car nous avions préparé l’anniversaire de maman. Mes frères et moi avions appris des poèmes et papa avait acheté des fleurs et un gâteau", raconte Lili Leignel (née Keller-Rosenberg), survivante de la Shoah.

À 3 heures du matin, un fracas épouvantable rompt la tranquillité de la nuit. Plusieurs hommes de la Feldgendarmerie, la police militaire allemande, grimpent les escaliers pour arrêter la famille Keller-Rosenberg. Ils ouvrent violemment les portes des chambres situées au second étage, où dorment les enfants et leurs parents. "Los ! Schnell ! [Allez ! Vite !]", hurlent-ils, en défonçant tout sur leur passage. Cette nuit-là, toute la famille est raflée. Elle passe alors par la Belgigue, déplacés à la prison de Saint-Gilles, puis dans le camp de rassemblement de Malines. C’est là que la famille est séparée. Le père est envoyé à Buchenwald. La mère et ses 3 enfants, eux, sont transférés à Ravensbrück, puis au début de 1945, à Bergen-Belsen.

Aujourd'hui, Lili Leignel à 89 ans. Depuis plus de 40 ans, elle consacre sa vie à partager sa douloureuse expérience des camps de concentration dans les écoles françaises et belges. "Avant le Covid, je rencontrais 25.000 élèves par an. C’est vrai que je témoigne à l’infini, mais c’est surtout parce que le monde ne va pas bien. Il est grand temps que les jeunes puissent changer les choses. J’ai confiance en eux, car s’ils le veulent vraiment, ils peuvent changer le monde. Les jeunes européens sont enthousiastes, ils veulent la paix. S’ils se donnent tous la main, ils peuvent éradiquer la haine", confie la survivante.