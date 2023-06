Témoignages : deux frères s’inquiètent du sort de leur mère après la venue contestée à Bruxelles de la délégation iranienne

Conséquence de la visite de la délégation iranienne à Bruxelles ?

Cependant – la rédaction de la RTBF l’avait révélé après la manifestation du 13 juin à Bruxelles – au sein de la délégation iranienne en visite à Bruxelles, Abdolmotahar Mohammadkhani, un ancien journaliste proche du régime au service de la municipalité de Téhéran, a été vu en train de filmer les manifestants de l’opposition iranienne.

Si les témoignages de ces deux Iraniens sont vrais, l’arrestation de leur mère en Iran pourrait être une conséquence directe de la visite de la délégation iranienne à Bruxelles.

De plus, dès son retour à Téhéran, le chef du service de communication a fait rapport de sa mission. Sur une vidéo, il se vante d’avoir filmé la belgo-iranienne, Darya Safai, députée fédérale (N-VA), lors de la manifestation du 13 juin. Il la présente comme étant à la tête de "manifestants contre-révolutionnaires".

Ce n’est donc pas pour rien que la visite à Bruxelles de la délégation iranienne, emmenée par le maire de Téhéran, Alireza Zakani, pendant une dizaine de jours, provoque une tempête politique depuis deux semaines.

Qui porte la responsabilité de l’octroi des visas à cette délégation ?

L’affaire, désormais nommée "Irangate", a provoqué la démission de Pascal Smet (Vooruit), le secrétaire d’Etat bruxellois et mis en difficulté la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib (MR). Cette dernière s’est justifiée trois fois à la chambre, sans réussir à convaincre l’opposition (et une partie de la majorité). Interrogée lundi pour la deuxième fois en Commission des relations extérieures, elle a exprimé des "excuses" et des "regrets" pour tenter de calmer les critiques au Parlement. PS et Ecolo ont annoncé hier qu’ils étaient prêts à ne plus voter la motion de défiance ce jeudi, en plénière, pour ne pas faire tomber le gouvernement fédéral.

Mais aujourd’hui : trois partis, PS-Ecolo-Groen mettent à nouveau la pression sur la ministre. Ahmed Laaouej invité de LN24, a appelé la ministre à "faire un pas de côté", dans la lignée de la position adoptée mercredi par le PS qui a annoncé qu’il soutiendrait la motion pure et simple soumise jeudi après-midi à la Chambre.