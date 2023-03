Témoignages de victimes de la guerre en Ukraine : le barreau de Bruxelles mène aussi des enquêtes

Quelles suites ont été données à ces dossiers ?

Le Conseil de l’ordre s’est réuni la semaine dernière. Il a décidé de transmettre ces 16 dossiers au Parquet fédéral belge, aux différentes structures juridiques mises en place pour l'Ukraine, ainsi qu’à la CPI.

"On est en terre inconnue", admet Emmanuel Plasschaert. "Il n’y a pas de procédure préétablie pour ces cas. Maitre Yves Oschinsky et Maitre Julie Goffin qui travaillent sur ces dossiers ont estimé que notre interlocuteur le plus approprié était le Procureur fédéral. La question est de savoir où se tiendront les procès, à la CPI ou devant d’autres juridictions... les compétences sont parfois limitées".

Quelle sont les compétences des différentes juridictions ?

Les compétences limitées de la CPI

Dans le cadre de cette guerre en Ukraine, la CPI est compétente pour mener des enquêtes sur les 'crimes de guerre', 'crimes contre l’humanité' et 'génocide'. C’est possible parce que l’Ukraine - qui n’a pourtant pas ratifié le statut de Rome - a déclaré qu’elle reconnaissait la compétence de la Cour.

La CPI émettra d’autres mandats d’arrêt

C'est dans le cadre d'une enquête sur les déportations d'enfants ukrainiens qu'elle a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et Maria Lvova-Belova.

"La CPI émettra d’autres mandats d’arrêt", prévient Vaios Koutroulis, professeur en droit international à l’ULB. "C’est surprenant, parce que d’habitude la Cour émet un mandat d’arrêt unique contre un auteur présumé, pour une série de crimes. Là, elle a considéré que la déportation des enfants était une priorité. Il semblerait que la logique ici, soit d’émettre plusieurs mandats d’arrêt pour plusieurs crimes, qui visent Vladimir Poutine et d’autres responsables".

Cependant, la CPI a des compétences limitées. Elle peut délivrer des mandats d'arrêt, mais elle ne peut pas procéder aux arrestations. Elle ne peut pas non plus faire de procès in absentia, sans la présence des présumés coupables.

A ce stade, il y a peu de chance que Vladimir Poutine se rende de lui-même et encore moins qu’il soit remis à la CPI. A moins, éventuellement, d’un changement de régime. Et dans l'hypothèse où il se rendrait dans un des 123 pays qui ont ratifié le statut de Rome, son interpellation ne serait pas automatique.

La CPI n’est pas compétente non plus pour enquêter sur le ‘crime d’agression’, parce que la Russie ne reconnait pas la compétence de la CPI. Aussi parce que le Conseil de sécurité de l’ONU n’a pas constaté l’existence d’un acte d’agression. Le ‘crime d’agression’, c’est lorsqu’on admet que les dirigeants - responsables politiques et militaires - ont planifié et exécuté des actes considérés comme des violations de droits humains.