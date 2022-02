Témoignage de Kiev : Une famille belge bloquée avec deux enfants lors d’une escale vers Dubai

Elle s’appelle Mounia et son frère est bloqué avec sa famille à Kiev. Après nous avoir contactés, elle raconte la mésaventure de son frère : " Il est parti à Dubai avec sa famille dont deux enfants de 5 ans et 8 ans et il y avait une escale prévue à Kiev. Arrivés à l’escale, on leur a demandé de quitter l’aéroport de toute urgence ". La famille n’a pas eu d’autre choix que de trouver un moyen de transport puis un hôtel : "ils se sont ensuite adressés à l’ambassade de Belgique pour signaler leur situation sur le sol ukrainien".

Ce vendredi matin on leur a signalé qu’ils devaient quitter l’hôtel, celui-ci ayant décidé de fermer ses portes. Ils ont alors gagné un autre hôtel plus proche de l’ambassade mais qui devrait fermer lui aussi ce dimanche : "ils tentent dès lors le tout pour le tout maintenant pour quitter Kiev en se rendant à la gare mais sans avoir de billets" nous indique sa sœur qui de son côté tente aussi de les aider en prenant des contacts en Belgique et aux Pays-Bas où la famille a également des proches.

Sur place la situation de la famille est rendue difficile car ils sont sans leurs bagages et sans liquidité dans un pays qu’ils ne connaissent pas, ils avaient emporté seulement 300 euros en liquide : " Pour l’heure, ils ont pu retirer un peu d’argent et leur volonté est de trouver une solution pour quitter le pays le plus vite possible, via la Pologne où nous sommes prêts à aller les récupérer ".