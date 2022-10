Témoignage d’un ex-SDF : "J’ai désormais une clef, un toit, et ça change tout"

Mais que ce soit pour placer des tentures ou pour l’accompagner à un rendez-vous médical, les travailleurs sociaux de l’ASBL se rendent encore régulièrement chez Medhi : "Ils ne m’ont pas lâché et heureusement car c’est difficile de retrouver une vie normale, refaire des papiers, se refaire un réseau social, recréer de nouvelles habitudes". Et ce précieux soutien peut durer des années, explique Adrien Helsmoortel : "On les suit longtemps car souvent, ils sortent de la rue avec de nombreux problèmes : une situation administrative complexe, des problèmes de santé et de santé mentale notamment. Il faut donc veiller à ce qu’ils tiennent la route, tout simplement".