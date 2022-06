Σtella : Love from Greece

Il ne manque plus grand-chose à Stella Chronopoulou pour s’imposer sur les hauteurs de la pop moderne. Malgré les difficultés éprouvées face à l’alphabet grec pour retrouver Σtella sur les plateformes de streaming, son nouvel album marque les débuts d’une belle odyssée. Quelque part entre Khruangbin, Sade et The xx, la musique enregistrée sur le récent "Up and Away" impose le respect (des traditions) et l’amour (des chansons). Pourtant, l’oracle tient ici du miracle. Car, à l’origine, rien ne prédestinait l’artiste à signer un jour chez Sub Pop, l’une des plus prestigieuses enseignes de la musique alternative. "Mon père était pédiatre et ma mère sage-femme. À la maison, l’ambiance était plutôt médicale que musicale", s’amuse la chanteuse à l’heure des présentations avec JAM. "Néanmoins, mon père a toujours été ouvert aux pratiques artistiques. C’est d’ailleurs lui qui m’a acheté mon premier piano quand j’avais quatre ans. Depuis que cet instrument est entré dans ma vie, je suis amoureuse de la musique."