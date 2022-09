Télétravailleurs, on vous donne 15.000 euros si vous partez bosser en Sardaigne. Mais il y a des conditions...

Ah, la Sardaigne ! Ses eaux turquoise qui n'ont rien à envier à celles de la Polynésie, ses savoureuses spécialités culinaires comme les fregola (pâte en forme de petites boules) et la cuisson à la broche... Le cadre qu'offre la cousine de la Corse aux télétravailleurs est presque idyllique mais peu d'entre eux ont pensé à la destination italienne pour organiser leurs réunions Zoom... Le gouvernement n'a donc pas eu d'autre choix que d'instaurer une récompense pour inciter les nomades numériques (les fameux "digital nomads") à venir s'installer : un chèque de 15.000 euros.

Au total, c'est une enveloppe de 45 millions d'euros qui est consacrée à cette initiative.

Mais attention : le projet n'est absolument pas de vous confier une somme aussi importante pour renouveler votre ordinateur et vous mettre dans les meilleures conditions de travail. La Sardaigne, c'est aussi l'île des centenaires. Dans la région de l'Ogliastra, située dans la partie centrale de l'île où le panorama est à couper le souffle avec ses pics de calcaire se jetant dans l'eau bleue, le petit village de Seulo, qui comptait environ 800 habitants entre 1996 et 2016, constituait le lieu de résidence de pas moins de vingt personnes âgées de plus de 100 ans. L'île sarde cherche ainsi à rajeunir sa population.