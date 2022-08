Télétravailler plus et gagner moins ? Les salariés sont prêts à ce compromis.

Mais si cette tendance était déjà présente depuis quelques années, renforcée par la généralisation du télétravail en 2020 et 2021, réduire les salaires est une manière pour les employeurs de réduire les coûts dans un marché du travail tendu.

Pourtant, côté employés, certains sont prêts à faire des compromis. C’est le cas notamment de Tracey Parson, qui témoigne dans un article du Los Angeles Times.

"J’accepterais certainement une réduction de salaire, même si je ne pense pas que ce serait juste."

Cette traductrice de 46 ans travaille aux Nations Unies. Elle vit dans la banlieue de New Rochelle, au nord de New York, et se rend deux fois par semaine au siège de l’organisation à Manhattan. Elle estime que travailler à domicile lui permet d’économiser des centaines de dollars par mois, notamment sur les trajets et les repas de midi.

Comme elle, d’autres personnes accepteraient volontiers de perdre une partie de leur salaire pour continuer à travailler depuis chez elles. En Australie, un tiers des travailleurs l’envisagerait selon un rapport de Linkedin sur l’indice de confiance de la main-d’œuvre (2021). Parce qu’à domicile, ils ressentent davantage un sentiment d’équilibre entre vie personnelle et professionnelle.