Télétravailler comme chez soi au camping, c’est maintenant possible grâce à des espaces coworking

Selon, Manuel Mirabel les entreprises ne peuvent plus se permettre de ne pas proposer la possibilité de télétravailler depuis la crise sanitaire tant celle-ci a changé les attentes des salariés. "C’est devenu une prérogative des salariés. Je dirais même que c’est presque devenu un outil de recrutement que de dire que le télétravail est possible. Il y a une vraie question d’attractivité et de modernité des entreprises", précise Manuel Mirabel.

Cependant, il faut préciser que malgré l’accélérateur qu’a été la crise du Covid, le recours au télétravail varie fortement entre les différents pays d’Europe. "Avant le Covid, il y avait plus de télétravail à Bruxelles qu’à Toulouse d’où je vous parle. Si on regarde un peu plus au nord, par exemple aux Pays-Bas, il y en avait encore plus. Au Danemark, cela existait il y a 20 ou 25 ans", explique Manuel Mirabel.

Et c’est en effet le cas comme le confirme une étude de 2021 menée par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), qui place les pays du nord de l’Europe tels que les Pays-Bas, la Suède et le Luxembourg en tête concertant le recours au télétravail. La Belgique, quant à elle, se classait en sixième position.