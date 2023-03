Télétravail : votre employeur peut-il vous surveiller ?

Christophe Delmarcelle rappelle que des mesures de soft management sont préférables aux logiciels de surveillance : " On privilégie le contrôle doux des travailleurs, qui se fait en leur fixant des réunions à intervalles réguliers. Demander une réunion à l’improviste. En vérifiant la production du travailleur, les emails qui sont envoyés, en les faisant participer à certains projets collectifs où ils sont obligés d’intervenir. On est dans une dynamique positive, c’est presque normal pour le manager de suivre ce que font ses employés. "

Vu l’essor du télétravail, la multiplication de ces logiciels de surveillance et, plus globalement, les évolutions de plus en plus rapides de ce type de technologies, l’Autorité de Protection des Données estime qu’il " pourrait être utile pour le législateur de se prononcer sur ces usages via la loi (loi sur laquelle l’APD donnerait son avis au préalable afin que la protection des données personnelles des travailleurs soit prise en compte dans le projet). "