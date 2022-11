Télétravail : le vendredi a la cote.

Cette nouvelle donne née de la crise du Covid-19 se ressent notamment dans les transports en Ile-de-France, avec des jours plus saturés que d'autres. La directrice du Transilien SNCF (trains de banlieue) a ainsi appelé le 20 octobre à "mieux lisser" les trajets domicile-travail.

Elle a pointé dans les trains, RER, métros, tramways un écart de "18% entre le mardi (jour le plus fréquenté) et le vendredi", où près de la moitié (49%) des télétravailleurs qui utilisent ces transports restent chez eux. Un écart qui s'observe aussi pour la voiture (16% d'écart) et le vélo (30% d'écart).

Ilyes, 25 ans, consultant en data qui "sort beaucoup" ne cache pas que ça l'"arrange pas mal" de rester à distance le vendredi pour ne pas avoir à rentrer se préparer pour sortir et le lundi "pour bien commencer la semaine" car cela lui "laisse une matinée en plus pour récupérer"...

Même en travaillant, ça fait "une coupure", dit aussi Anissa Sabeur, 24 ans, en alternance dans un grand groupe financier à La Défense.

Benoit Serre, vice-président de l'association des directeurs des ressources humaines (ANDRH - France), confirme que le travail hybride qui s'est installé depuis la pandémie "s'est concentré sur le lundi et le vendredi, avec une légère préférence pour le vendredi".