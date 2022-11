Télétravail et présentiel digital : le billet d'humeur de Marianne Virlée

Selon une récente étude américaine, les télétravailleurs passeraient plus d’une heure par jour à prouver qu’ils sont bien actifs et ce, même quand ils ont terminé leur travail.

Le télétravail a beau rendre les salariés plus productifs et leur faciliter la vie en les délestant de leurs heures de travail, il n’empêche pas de conserver les mauvaises habitudes, comme le présentéisme. Nous pourrions penser qu’en travaillant depuis chez soi, les salariés seraient plus souple tout en étant aussi performant, les résultats montrent qu’ils continuent d’appliquer les heures de travails habituels, et donc restent devant leur ordinateur même lorsque leur journée est terminée.

Plus de 50 % des travailleurs ont ainsi avoué se sentir obligés de montrer qu'ils sont en ligne à certains moments de la journée. Ils passent en moyenne plus d'une heure par jour à être connectés, juste pour montrer à leurs collègues et à leurs supérieurs qu'ils sont toujours présents et qu'ils " travaillent ", même s’ils vaquent à d’autres opérations en ligne.

