Télétravail et électricité dans les bistrots : le billet d’humeur de Marianne Virlée

La colère de Julie face aux clients qui profitent de l’électricité de son café. C’est sur le compte Instagram de son établissement "Spread The Moon" que Julie Strouwen a tenu à faire passer le message.

Elle en a marre de voir arriver dans son café des personnes venues profiter de son électricité. Dans ses stories, elle écrit : " aujourd’hui, trois personnes sont venues pour recharger leur ordinateur, leur téléphone et leur batterie externe alors qu’elles prenaient un café." En tout, ces clients sont restés sur place durant trois longues heures, après avoir payé quelques euros leur cappuccino. Décryptage dans la séquence "Marianne Virlée râle près de chez vous" dans C’est pas fini sur VivaCité.

Un phénomène lié à la flambée des prix de l’énergie ? "Ça a toujours été le cas chez moi. J’ai beaucoup de gens qui travaillent dans mon café et qui restent très longtemps. Je ne sais pas si c’est dû à la crise, mais je me rends compte que dernièrement les gens consomment moins pour prendre plus. Ces personnes viennent clairement pour profiter de mon électricité, assure-t-elle. Si on ne freine pas la tendance, le phénomène prendra de l’ampleur. La jeune femme en est persuadée. "Les gens iront de plus en plus dans les cafés pour le chauffage, qui ne devront pas allumer chez eux, et parce qu’ils pourront charger leurs appareils." Ecoutez Marianne Virlée au micro de C’est pas fini.