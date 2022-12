Télétravail dans les établissements Horeca : les tenanciers sont-ils sympas ?

Bardés de notre ordinateur portable et d’une indispensable rallonge électrique de 5 m, nous allons tester la gentillesse et la patience des tenanciers Horeca à Namur, Bruxelles et Liège.

Nous ne cachons pas nos intentions en demandant d’emblée au personnel de salle une table à l’écart, avec prise de courant et chauffage à proximité et bien sûr le code Wi-Fi. Si la musique nous paraît gênante, nous demandons de baisser le volume sonore pour que nous puissions tenir une réunion importante qui devrait durer 4-5 heures. Oui, le client ventouse est comme ça. Bien sûr, nous commandons un café et c’est tout !

Autant le dire tout de suite, cette petite expérience démontre en très grande majorité le caractère hypersympathique des tenanciers. Pour eux, aucun problème: nous pouvions rester là autant de temps que nous le voulions, 6 heures, toute la journée, même en n’ayant consommé qu’un café. A notre service, ils nous ont aidés dans toutes nos demandes. Super-sympas.