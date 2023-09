Télétravail : 1300 milliards de dollars vont s’évaporer de l’immobilier de bureau

Le consultant McKinsey a dévoilé tout récemment une étude mondiale sur le télétravail qui peut être résumée par un seul chiffre 1300 milliards de dollars. C’est l’impact financier qu’aura donc le télétravail sur l’immobilier des principales villes du monde 1300 milliards de dollars qui vont s’évaporer comme neige au soleil d’ici 2030. Et tout cela à cause du télétravail.

Sur l’immobilier résidentiel, l’impact du télétravail sera assez faible, même si on le voit dans les grandes villes, notamment européennes, avec des collaborateurs qui préfèrent maintenant s’éloigner du centre-ville et acceptent d’avoir des temps de trajets plus longs qu’ils assument mieux que par le passé. Tout simplement parce qu’ils ne viennent plus que deux, voire trois jours par semaine au bureau. En revanche, l’impact du télétravail, selon McKinsey, sera terrible pour l’immobilier de bureau. Plus les entreprises ont recours au travail à distance et plus elles diminuent logiquement la taille de leurs bureaux et donc leurs charges de loyer. Et ça impacte de plein fouet le business des promoteurs immobiliers. Le plus cocasse dans cette histoire de télétravail, c’est de voir qu’une entreprise comme Zoom, dont nous utilisons tous l’application chaque jour, fait le forcing en ce moment pour imposer à ses employés la présence au bureau cinq jours sur cinq.