Téléphones reconditionnés, accessoires biodégradables : au Salon du mobile de Barcelone, le savoir-faire des Belges a un beau potentiel

Une trentaine d’entreprises belges a fait le déplacement en Espagne pour le Mobile World Congress, le salon du Mobile à Barcelone.

Une occasion pour les fabricants et opérateurs de dévoiler de multiples gadgets et innovations, et de gagner du temps et en créant des synergies pour présenter un savoir-faire et une expertise avec clients et partenaires. Au cœur du salon, près de 80.000 participants sont réunis, mais le pavillon de la Belgique ne passe pas inaperçu. Pour la conseillère économique de la Région Bruxelles à Barcelone, Carmen Coca, "la Belgique a vraiment un potentiel à montrer à l’extérieur."