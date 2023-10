Téléphone : comparez vos offres mobiles peut vous faire gagner jusqu’à 120 euros par an

La quantité de données incluses dans les forfaits mobiles des opérateurs télécoms a significativement augmenté en 2023, et cela sans entraîner une explosion des coûts pour les consommateurs, note vendredi l’Institut belge des postes et télécommunications (IBPT) dans un nouveau rapport sur le marché mobile. En faisant jouer la concurrence, le consommateur peut en outre réaliser jusqu’à 120 euros d’économies annuelles, fait remarquer le régulateur.

La nouvelle analyse de l’IBPT montre ainsi que les abonnements mobiles ont connu une forte évolution au cours des douze derniers mois, avec entre autres des hausses notables de data et l’apparition de nouvelles formules à prix attractifs. Un phénomène qui s’explique par un marché mobile plus compétitif, d’après l’Institut. Le consommateur, qu’il ait des besoins faibles ou très importants, a en effet le choix parmi une plus large gamme d’offres, tant en termes d’accessibilité financière que de choix de l’opérateur.

Les consommateurs peuvent réaliser d’importantes économies en comparant l’ensemble des offres disponibles et en faisant davantage jouer la concurrence, souligne le régulateur. Les économies annuelles maximales possibles par rapport à ce que l’on paierait au minimum chez un opérateur historique peuvent aller jusqu’à 120 euros, pointe-t-il. "Le caractère mouvant des offres proposées par les opérateurs doit inciter le consommateur à évaluer ses besoins réels en matière de télécommunications et à renouveler régulièrement l’exercice de comparaison", insiste l’IBPT, renvoyant à son comparateur de prix meilleurtarif.be.