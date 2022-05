Téléphone au volant : 300 retraits de permis en deux semaines dans l’arrondissement de Hal-Vilvorde, qui applique la "tolérance zéro"

La police mène mardi et mercredi une action nationale contre la distraction au volant qui cause jusqu’à 25% des accidents. Durant 48h, la police fédérale de la route et les zones de police locales vont mener des contrôles qui ciblent l’usage du téléphone au volant. L’arrondissement de Hal-Vilvorde, dans le Brabant flamand, a décidé d’adopter la tolérance zéro pour les téléphones au volant depuis le 1er mai. Finalement, quelles sont les règles en la matière ? Quels sont les résultats de cette "tolérance zéro" ? Pour en parler, Ine Van Wymersch, procureur du roi de Halle-Vilvoorde était l’invitée de notre dossier de la rédaction sur La Première.

Quand on parle de distraction au volant, on parle uniquement du téléphone et des smartphones ?

Ine Van Wymersch : "Non, c’est plus large. C’est aussi se maquiller, se raser au volant, chercher après une boîte à tartine qui est tombée du siège à côté. C’est vraiment toute forme de distraction, qui est au final une cause importante de plusieurs accidents graves, et mortels.

On considère que 8% des accidents mortels sont dus à ça ?

"Oui, 8% des accidents mortels. Donc on pourrait quand même éviter une cinquantaine de morts ou 4500 blessés graves chaque année si on arrêtait d’utiliser son GSM au volant."

La règle, finalement, c’est quoi ?

"Interdiction de manipuler son téléphone ou tout autre écran. Il est donc aussi interdit de lire le journal sur une tablette pendant qu’on est dans les embouteillages, par exemple. Ce sont des choses très humaines, mais quand même très dangereuses en ce qui concerne la sécurité routière.

Donc c’est même interdit dans les embouteillages ?

"Oui. Je pense qu’on reconnaît tous la situation. On se dit 'oops, la voiture avant moi est quand même beaucoup plus proche que je pensais'. Et donc oui, ça cause peut-être un petit accident, mais ce petit accident cause de gros embouteillages. Et à la fin de ces gros embouteillages on a souvent des accidents très graves, donc c’est quand même vraiment un phénomène qu’on veut éradiquer."

Et si l’écran, le smartphone ou la tablette sont fixés sur un support, là c’est permis ou pas ?

"Oui, dès qu’on fait des appels hands free, c’est permis. Mais il faut quand même réaliser qu’il y a une certaine distraction, toujours. Mais là, la loi est claire dès que le GSM est dans un logiciel où on le touche plus, c’est permis."