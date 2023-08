Téléphérique défectueux au Pakistan: le propriétaire et le gérant arrêtés

Le propriétaire et le gérant d'un téléphérique défectueux, dans lequel huit personnes sont restées bloquées au-dessus d'un profond ravin au Pakistan, ont été arrêtés pour avoir ignoré plusieurs mises en garde sur la sécurité de l'installation, a annoncé jeudi la police locale.

Six écoliers ont été coincés avec deux adultes pendant plus de 12 heures mardi après la panne de leur télécabine dans une région montagneuse et isolée du nord-ouest du pays, avant d'être secourus en soirée. "Les câbles utilisés étaient de qualité médiocre et les machines avaient aussi besoin d'être révisées", a expliqué Tahir Ayub Khan, un haut responsable de la police de la province du Khyber Pakhtunkhwa. "La notification initiale a été délivrée au propriétaire en juin et une seconde l'a été en août", a-t-il ajouté.