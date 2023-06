Téléphérique de Namur, mobilité "urbaine" : stop ou encore ?

La Ville de Namur avait lancé cette nouvelle offre, à la Rentrée 2021, pour permettre l’utilisation régulière du téléphérique des étudiants, des écoliers, des parents ou des travailleurs. Et ce, avec des abonnements et des horaires élargis, le matin et le soir. La Ville prenait en charge le surcoût de 513.000 euros pour ces deux années "test".

Du coté des usagers, les avis sont presque unanimes. Morceaux choisis : "C’est très utile. Pour éviter la circulation, les embouteillages ou éviter de faire le trajet à pied - C’est pratique et cela a permis aussi de rencontrer des amis, des personnes qui vont dans la même école. - Je le prends tous les jours pour venir travailler et je suis un usager convaincu ! Chercher un parking dans Namur coûte plus ou moins 100€ par mois. Un abonnement complet au téléphérique coûte 130€..."